prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Медики

Выбрать дату
Сентябрь
В Красноярске с дефицитом врачей борются с помощью целевого обучения. Что это?
В Красноярском крае проблему дефицита врачей пытаются решить в том числе за счет целевого обучения. «Проспект Мира» спросил краевой минздрав, где будут работать выпускники и помогает ли это решить вопрос с нехваткой медиков.
20 сентября, 08:28
Июль
Против главврача скорой возбудили дело после массовых жалоб медиков
22 июля, 07:02
Красноярки спасли утонувшего подростка на острове Татышев. У него не было пульса
2 июля, 01:07
Июнь
Мужчина упал в подвал и чуть не погиб. Его без сознания достали спасатели
В селе Богучаны 57-летний житель упал в подвал и надышался угарным газом.
10 июня, 02:51
Апрель
Температура в салоне самолета, где у красноярца остановилось сердце, была выше +30
19 апреля, 13:38
В Красноярске самокатчик сбил женщину, выходившую из автобуса. Она в больнице
В Красноярске самокатчик сбил 52-летнюю женщину, выходившую из автобуса. Пострадавшую увезли в больницу.
15 апреля, 09:30
Март
Экс-главврач онкоцентра после громкой отставки возглавил минздрав Иркутской области
11 марта, 10:55
Февраль
Автомобиль с детьми загорелся в Красноярске. Их достали прохожие
21 февраля, 12:01
Что говорят российские официальные лица о смерти Алексея Навального
16 февраля, 12:51
Актер Панкратов-Черный рассказал, что сломал ребра не в Красноярске
Народный артист Александр Панкратов-Черный рассказал, что получил перелом ребер во время гастролей в Норильске. Ранее СМИ заявили, что это произошло в Красноярске.
13 февраля, 01:17
Январь
Депутата обвинили в пьяном ДТП с пострадавшим. А отец из ЗС якобы откупался
12 января, 07:01
Аналитики назвали самые востребованные специальности в Красноярском крае
11 января, 01:42
Декабрь 2023
СК начал проверку после массовых угроз медиков уволиться с 1 января
28 декабря 2023, 04:34
Медики грозят массовым увольнением с 1 января — они обратились к Путину и Котюкову
27 декабря 2023, 11:31
3-летний мальчик проглотил зубочистку. Его срочно эвакуировали
В Красноярском крае 3-летний ребенок проглотил зубочистку. Мальчика пришлось срочно эвакуировать.
19 декабря 2023, 06:41

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика