В Красноярске у БСМП поставили скульптуру медсестры

Posted 6 ноября, 05:49
Published 6 ноября, 05:49
Modified 6 ноября, 05:51
Updated 6 ноября, 05:51
Об этом сообщили в соцсетях больницы. Сообщается, что эта скульптура — символ, который олицетворяет ценность труда всего медицинского персонала.
Уточняется, что девушка, изображенная в скульптуре — это не конкретный сотрудник, а собирательный образ медицинских работников БСМП.
«Этот образ создали художники, исходя из наших пожеланий. Единственный момент, в чем мы им помогли, показали как „работают складки на халате“, чтобы на скульптуре заломы на одежде выглядели более естественно», — рассказали в БСМП.