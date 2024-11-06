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Posted 6 ноября, 05:49

Published 6 ноября, 05:49

Modified 6 ноября, 05:51

Updated 6 ноября, 05:51

В Красноярске у БСМП поставили скульптуру медсестры

В Красноярске у БСМП поставили скульптуру медсестры

6 ноября 2024, 05:49
Фото: vk.com/bsmp.krsk.
У главного входа в красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича установили скульптуру медсестры.

Об этом сообщили в соцсетях больницы. Сообщается, что эта скульптура — символ, который олицетворяет ценность труда всего медицинского персонала.

Фото: vk.com/bsmp.krsk

Уточняется, что девушка, изображенная в скульптуре — это не конкретный сотрудник, а собирательный образ медицинских работников БСМП.

«Этот образ создали художники, исходя из наших пожеланий. Единственный момент, в чем мы им помогли, показали как „работают складки на халате“, чтобы на скульптуре заломы на одежде выглядели более естественно», — рассказали в БСМП.
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