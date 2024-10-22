Кадровый дефицит

В Красноярске с дефицитом врачей борются с помощью целевого обучения. Что это?

В Красноярском крае проблему дефицита врачей пытаются решить в том числе за счет целевого обучения. «Проспект Мира» спросил краевой минздрав, где будут работать выпускники и помогает ли это решить вопрос с нехваткой медиков.