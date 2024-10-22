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Кадровый дефицит

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Октябрь
На оборонном предприятии «ГХК» не стали комментировать нехватку работников
22 октября, 09:23
190 вакансий: на оборонном предприятии «Красмаш» объяснили нехватку работников
21 октября, 07:55
Почти 600 вакансий: на красноярских оборонных предприятиях снова не хватает кадров
9 октября, 11:09
Сентябрь
В Красноярске с дефицитом врачей борются с помощью целевого обучения. Что это?
В Красноярском крае проблему дефицита врачей пытаются решить в том числе за счет целевого обучения. «Проспект Мира» спросил краевой минздрав, где будут работать выпускники и помогает ли это решить вопрос с нехваткой медиков.
20 сентября, 08:28
Август
Стало известно, каких специалистов не хватает в Красноярском крае в августе
19 августа, 02:06
Июль
Поедут ли работать в Россию мигранты из Индии?
Насколько Россия привлекательна для мигрантов из Индии и с какими стереотипами сталкиваются индийские рабочие?
24 июля, 11:03
Глава МВД рассказал о нехватке полицейских в Красноярске и крае
18 июля, 07:09
Июнь
В мэрии заявили, что в Красноярске дефицит водителей автобусов достиг 25%
В мэрии заявили, что в Красноярске нехватка водителей автобусов составляет 20-25%. Вот какие причины этого называют в администрации.
7 июня, 07:42
Май
В крае спрос на медсестер вырос на 60%. Но зарплаты одни из самых низких в стране
13 мая, 04:10
Врачи и швеи: каких специалистов в Красноярске и крае не хватает в мае больше всего
6 мая, 03:53
Апрель
«Не охотно идут работать»: главврач рассказал о нехватке медиков в краевой больнице
26 апреля, 02:41
В Красноярске и крае не хватает больше двух тысяч врачей
19 апреля, 02:44
Март
В Красноярске не хватает патрульных и участковых. Сколько и почему?
19 марта, 04:50

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