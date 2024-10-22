На оборонном предприятии «ГХК» не стали комментировать нехватку работников

«ПМ» направил на предприятие запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с нехваткой кадров. В ответном письме и. о. замгендиректора по управлению персоналом «ГХК» Вячеслав Иванов сообщил, что «поступивший запрос не относится к видам деятельности, перечисленным в уставе» предприятия, а сам «перечень видов деятельности является закрытым».