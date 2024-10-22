На оборонном предприятии «ГХК» не стали комментировать нехватку работников

Posted 22 октября, 09:23
Published 22 октября, 09:23
Modified 22 октября, 09:25
Updated 22 октября, 09:25
В начале октября мы писали о том, что на предприятиях военно-оборонного комплекса в Красноярском крае за последние месяцы резко увеличилось количество вакансий.
На железногорском «Горно-химическом комбинате» было открыто 23 вакансии на hh.ru. Сервис «Спарк» сообщает о семи вакансиях, открытых в сентябре, и 13 вакансиях в августе. В июне публиковали всего одну вакансию.
«ПМ» направил на предприятие запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с нехваткой кадров. В ответном письме и. о. замгендиректора по управлению персоналом «ГХК» Вячеслав Иванов сообщил, что «поступивший запрос не относится к видам деятельности, перечисленным в уставе» предприятия, а сам «перечень видов деятельности является закрытым».
Однако при этом замгендиректора отметил, что ситуация с обеспечением кадрами «соответствует общим тенденциям на промышленных предприятиях».
«Хочу отметить, что текучесть кадров на предприятии в 2024 году находится на стандартном уровне и не отличается от показателей предыдущих периодов», — уточнил Иванов.
За 2023 год, по открытым данным, комбинат заключил 12 контрактов на 8,8 миллиарда рублей. 16 контрактов сейчас имеют статус «исполняется». Основным заказчиком «ГХК» является «Росатом» — последние контракты в основном связаны с хранением ядерных отходов, мониторингу и анализами.