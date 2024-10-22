prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 09:23

Published 22 октября, 09:23

Modified 22 октября, 09:25

Updated 22 октября, 09:25

На оборонном предприятии «ГХК» не стали комментировать нехватку работников

На оборонном предприятии «ГХК» не стали комментировать нехватку работников

22 октября 2024, 09:23
Фото: sibghk.ru
На «Горно-химическом комбинате» в ЗАТО Железногорск не стали называть причины нехватки кадров. Но сообщили, что ситуация «соответствует общим тенденциям».

В начале октября мы писали о том, что на предприятиях военно-оборонного комплекса в Красноярском крае за последние месяцы резко увеличилось количество вакансий.

На железногорском «Горно-химическом комбинате» было открыто 23 вакансии на hh.ru. Сервис «Спарк» сообщает о семи вакансиях, открытых в сентябре, и 13 вакансиях в августе. В июне публиковали всего одну вакансию.

«ПМ» направил на предприятие запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с нехваткой кадров. В ответном письме и. о. замгендиректора по управлению персоналом «ГХК» Вячеслав Иванов сообщил, что «поступивший запрос не относится к видам деятельности, перечисленным в уставе» предприятия, а сам «перечень видов деятельности является закрытым».

Однако при этом замгендиректора отметил, что ситуация с обеспечением кадрами «соответствует общим тенденциям на промышленных предприятиях».

«Хочу отметить, что текучесть кадров на предприятии в 2024 году находится на стандартном уровне и не отличается от показателей предыдущих периодов», — уточнил Иванов.

За 2023 год, по открытым данным, комбинат заключил 12 контрактов на 8,8 миллиарда рублей. 16 контрактов сейчас имеют статус «исполняется». Основным заказчиком «ГХК» является «Росатом» — последние контракты в основном связаны с хранением ядерных отходов, мониторингу и анализами.

Читайте также:
190 вакансий: на оборонном предприятии «Красмаш» объяснили нехватку работников«Росатом» подал в суд на телеканал в Железногорске из-за сюжета про ядохимикатыНа оборонном радиозаводе в Красноярске произошел пожар
#София Штейнберг#Город#Общество#Красноярский край#Железногорск#Вакансии#ОПК#ГХК#Оборонно-промышленный комплекс#Росатом#Кадры#Кадровый дефицит
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика