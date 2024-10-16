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Экологи

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Октябрь
«Бионорд» обвинили в гибели речной рыбы на юге края — но это был не «Бионорд»
16 октября, 07:59
Июнь
Сливают отходы в реки: на приисках скандальной компании «Сисим» снова нашли нарушения
Красноярская природоохранная прокуратура нашла новые нарушения на приисках золотодобывающей компании «Сисим».
4 июня, 07:26
Март
Корабль «Капитанский клуб» обвинили в появлении масляных пятен на Енисее
13 марта, 12:06
«Что за коптильня?»: в Солнечном появилась загадочная котельная — травит весь район
В Красноярске жители микрорайона Солнечный жалуются на неожиданно появившуюся котельную.
11 марта, 08:14
В Красноярске заметили масляное пятно на Енисее. Оно плывет уже несколько дней
10 марта, 01:50
Февраль
«Газовая камера»: как высотная застройка влияет на воздух в Красноярске? Рассказываем
26 февраля, 10:46
Задохнемся под «черным небом»? Метеорологи обнаружили ослабление ветров в Красноярске
20 февраля, 10:27
«Cети дорогие». Перевод частного сектора на электроотопление притормозили. Решили подновить печки
19 февраля, 08:57
Воздух в Красноярске опять грязный. Но режима «черного неба» нет
19 февраля, 06:59
Январь
Кто загрязняет воздух Красноярска больше всего? Ответ экологов и властей
30 января, 05:34

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