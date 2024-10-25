Покупатель отсудил 65 тысяч у «Эльдорадо» за долгий ремонт ноутбука

Магазин «Эльдорадо» по решению суда возместит жителю Норильска более 65 тысяч рублей за нарушение сроков гарантийного ремонта ноутбука.