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Элита

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Август
Жительница Красноярска нашла «волосатый» гриб. Смотрите, как он выглядит
Красноярка Анна Голубева нашла в лесу «волосатый» гриб. Необычную находку женщина обнаружила в лесу рядом с поселком Элита.
28 августа, 01:58
Июль
Ученый рассказала, почему в Красноярске появился смерч и когда он опасен
31 июля, 10:31
Октябрь 2023
На трассе к Элите начали делать виадук спустя три месяца после смертельной аварии
На трассе Красноярск — Элита начнут монтировать пролет надземного пешеходного перехода. В июле 2023 года балка перехода рухнула на КамАЗ.
23 октября 2023, 02:19

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