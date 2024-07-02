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Енисейская Сибирь

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Июль
В Красноярском крае планируют построить экопосёлок на 70 гектарах. Где?
В Балахтинском районе Красноярского края планируют построить экопосёлок.
2 июля, 02:41
Июнь
В Красноярском крае на Мане построят экоотель за 108 миллионов рублей
В Красноярском крае планируют построить экоотель «5 элемент» на берегу Маны в Березовском районе.
18 июня, 12:14
Апрель
Forbes рассказал, в чем рестораны Красноярска круче ресторанов Питера и Москвы
8 апреля, 09:51
Июль 2023
Экс-сотрудница «Енисейской Сибири» нелегально заработала на КЭФе и Дельфийских играх
7 июля 2023, 10:38

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