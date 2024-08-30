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Август
Куда сходить с детьми 1 и 2 сентября в Красноярске? На мыльное шоу, танцы или фокусы
30 августа, 10:00
Январь
Красноярцы выбрали лучшие медицинские центры города
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«Барби» собирает полные залы в Красноярске — а еще выходит без сцены поцелуя мужчин
18 сентября 2023, 07:26
Красноярские кинотеатры снова перенесли «Барби» и анонсировали показы «Оппенгеймера»
5 сентября 2023, 07:46

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