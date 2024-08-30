prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Филимоново

Выбрать дату
2024
В Красноярском крае родители избивали сына собачьим ошейником
В Красноярском крае в Канском районе родители избивали своего 9-летнего сына. Ребенка били собачьим ошейником и ремнем.
30 августа, 04:24
Одноклассник спас мальчика, которому собака раздирала глаз
19 марта, 08:40
Бродячая собака разодрала лицо мальчику. У него поврежден глаз
19 марта, 02:46
Красноярцы выбрали самое вкусное сливочное масло. Показываем топ-3
Красноярцы выбрали самое вкусное сливочное масло, которое можно купить в магазинах города.
16 марта, 06:50
2023
«Торопилась покормить». В Красноярском крае пьяную маму с ребенком на руках поймали за рулем авто
В Канском районе задержали нетрезвую маму за рулем автомобиля. С ней были двое маленьких детей.
3 августа 2023, 03:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика