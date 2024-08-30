В Красноярском крае родители избивали сына собачьим ошейником

Как рассказали в МВД, пенсионерка из села Филимоново обратилась в полицию и рассказала, что внук попросил забрать его из дома. Мальчик заявил, что его дома бьют. Выяснилось, что ребенок жил с матерью, отчимом и 2-летней сестрой.