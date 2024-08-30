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Posted 30 августа, 04:24

Published 30 августа, 04:24

Modified 30 августа, 11:10

Updated 30 августа, 11:10

В Красноярском крае родители избивали сына собачьим ошейником

В Красноярском крае родители избивали сына собачьим ошейником

30 августа 2024, 04:24
Фото: 1MI
В Красноярском крае в Канском районе родители избивали своего 9-летнего сына. Ребенка били собачьим ошейником и ремнем.

Как рассказали в МВД, пенсионерка из села Филимоново обратилась в полицию и рассказала, что внук попросил забрать его из дома. Мальчик заявил, что его дома бьют. Выяснилось, что ребенок жил с матерью, отчимом и 2-летней сестрой.

За непрополотые грядки, сидение в телефоне, игры с хозяйственными вещами 9-летнего мальчика избивали ремнем или собачьим ошейником. По данным полиции, в прошлом учебном году ребенка так же избили — он получил плохую оценку и пришел домой не вовремя.

В разговоре с полицейскими родители заявили, что свои методы воспитания считают нормальными.

«Проспекту Мира» в МВД сообщили, что в больнице во время осмотра у мальчика нашли на теле гематомы от побоев.

«Некоторые гематомы свежие, остальные давностью до 10 дней. Применения насилия в отношении 2-летней девочки не установлено», — пояснили в ведомстве.

Ребенка изъяли из семьи и поместили в центр социальной помощи. Материалы дела переданы в СК.

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