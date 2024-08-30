В Красноярском крае родители избивали сына собачьим ошейником

Posted 30 августа, 04:24
Published 30 августа, 04:24
Modified 30 августа, 11:10
Updated 30 августа, 11:10
Как рассказали в МВД, пенсионерка из села Филимоново обратилась в полицию и рассказала, что внук попросил забрать его из дома. Мальчик заявил, что его дома бьют. Выяснилось, что ребенок жил с матерью, отчимом и 2-летней сестрой.
За непрополотые грядки, сидение в телефоне, игры с хозяйственными вещами 9-летнего мальчика избивали ремнем или собачьим ошейником. По данным полиции, в прошлом учебном году ребенка так же избили — он получил плохую оценку и пришел домой не вовремя.
В разговоре с полицейскими родители заявили, что свои методы воспитания считают нормальными.
«Проспекту Мира» в МВД сообщили, что в больнице во время осмотра у мальчика нашли на теле гематомы от побоев.
«Некоторые гематомы свежие, остальные давностью до 10 дней. Применения насилия в отношении 2-летней девочки не установлено», — пояснили в ведомстве.
Ребенка изъяли из семьи и поместили в центр социальной помощи. Материалы дела переданы в СК.