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Ребенок

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Ноябрь
У матери забрали ребенка за пьяные стримы — теперь она ведет их в приюте, но трезвая
3 ноября, 09:53
«Пошла кровь из головы»: мальчик, которого мать напоила «Азелитом», дал показания
1 ноября, 06:00
Октябрь
«Он сейчас глотает всё». Бабушка выпившего «Азелит» мальчика рассказала о его самочувствии
17 октября, 04:29
Красноярец напал с ножом на свою бывшую и ее дочь. Девочка в больнице
Красноярец напал с ножом на свою бывшую сожительницу и ее дочь.
8 октября, 09:20
Август
В Красноярском крае родители избивали сына собачьим ошейником
В Красноярском крае в Канском районе родители избивали своего 9-летнего сына. Ребенка били собачьим ошейником и ремнем.
30 августа, 04:24
У забеременевшей в 13 лет блогерши забрали дочь
20 августа, 06:04
В Красноярске 3-летний мальчик выпал из окна. Мать готовила, а дядя был в ванной
В Красноярске 3-летний мальчик выпал из окна пятого этажа, пока мама готовила еду.
16 августа, 02:26
Всё ещё не может говорить. Мальчик, которого мать напоила чистящим средством, до сих пор лежит в больнице
13 августа, 07:26
«Попался самый испорченный кусок». Мать 4-летнего красноярца заявила, что он отравился сэндвичем из автомата в экопарке
Четырехлетнему мальчику стало плохо на прогулке в экопарке «Юдинская долина». Его мать винит сэндвич из автомата.
11 августа, 04:48
Пропавшую в Дудинке 8-летнюю девочку нашли. Она ночевала у подруги
Полицейские нашли пропавшую в Дубинке 8-летнюю девочку. Оказалось, что она осталась у подруги.
5 августа, 04:54
В Дудинке при странных обстоятельствах пропала 8-летняя девочка. Телефона у неё нет
На севере Красноярского края ищут восьмилетнюю девочку.
5 августа, 03:25
17-летний парень решил прокатить младшего брата на мотоцикле. Мальчик погиб
В Каратузском районе 17-летний парень решил прокатить младшего брата на мотоцикле. 8-летний мальчик погиб.
1 августа, 02:26
Июль
В Красноярске ищут родителей потерявшегося в Солнечном 5-летнего ребенка
Жители Солнечного заметили ребенка на улице 60 лет образования СССР. Он говорил прохожим, что потерялся.
30 июля, 13:17
Знакомая рассказала о жизни матери, которая убила младенца из-за плача
30 июля, 11:10
В Красноярске 8-летняя девочка упала с балкона 5-го этажа. Она была дома с бабушкой
В Красноярске вечером 28 июля восьмилетняя девочка выпала с балкона пятого этажа.
29 июля, 01:09
В Красноярске из окна 8 этажа выпал 1,5-годовалый мальчик. Он в больнице
27 июля, 12:37
10-месячная девочка отравилась мышиным ядом. Он выпал из кухонного шкафа
25 июля, 01:11
В Красноярске 9-летний мальчик ушел гулять сутки назад и пропал
В Красноярске полиция ищет 9-летнего мальчика. Горожан просят помочь в поисках несовершеннолетнего.
24 июля, 07:05
В Красноярске кусок фасада едва не упал на ребенка. Видео
22 июля, 11:55
Выпившие взрослые не уследили за годовалой племянницей. Она утонула
20 июля, 06:34

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