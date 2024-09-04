Красноярка поборется за звание «Миссис Вселенная — 2023» на Филиппинах

Екатерина Никитина из Красноярска примет участие в конкурсе для замужних женщин «Миссис Вселенная — 2023». Два года назад она уже стала одной из победительниц конкурса «Самое красивое лицо России», а в 2022-м — получила главную корону на международном конкурсе «Фотомодель мира»