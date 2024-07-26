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Финансовая пирамида

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Железногорец создал финансовую пирамиду — обман заметили только через 13 лет
Железногорец с 2011 года собирал деньги вкладчиков и выплачивал проценты за счет новых вкладов. Так он похитил более 41 миллиона рублей.
26 июля, 12:52
Красноярцы потеряли миллионы на новой финансовой пирамиде «Легион». Что говорит МВД
29 мая, 06:28
Красноярцы пострадали от финансовой пирамиды? Глава улетел в Таиланд, офис закрыт
В Красноярске сотрудники полиции проводят проверку из-за возможного мошенничества одной из финансовых организаций.
22 мая, 08:44
2023
Красноярский «Илон Маск» сдал подельников и вышел из СИЗО
26 июля 2023, 08:46
Создатель красноярской финансовой пирамиды получил 7 лет. Он не вернул полмиллиарда
28 июня 2023, 06:41
Арестован организатор красноярской финансовой пирамиды «А2 Консалтинг»
16 июня 2023, 12:28
В Красноярске задержали еще одного организатора финансовой пирамиды
В Красноярске арестовали директора юридической компании. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, которое связано с финансовой пирамидой.
30 мая 2023, 04:06

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