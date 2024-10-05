Финансовые махинации

66-летняя женщина «спасала» деньги и потеряла 15 млн. В банке её пытались остановить

66-летняя учительница из Норильска потеряла 15,5 миллиона рублей. Ей врали, что так она спасает сбережения. Об этой истории рассказали в прокуратуре.