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«Ничего не боятся»: жители Красноярска жалуются на закладчиков и публикуют объявления
28 октября, 04:51
В Красноярске часть Свердловского района осталась без холодной воды
Сегодня, 1 августа, в Красноярске в Свердловском районе в части домов отключили холодную воду. Водоснабжение будет приостановлено с 14:30 до 18:30.
1 августа, 08:11
В Красноярске из окна 8 этажа выпал 1,5-годовалый мальчик. Он в больнице
27 июля, 12:37
«Новый год прошел, а олени остались»: Красноярск утром встал в 8-балльные пробки
15 января, 01:30
2023
Красноярцам не вернули холодную воду из-за аварии
31 июля 2023, 01:38

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