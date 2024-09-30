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Госавтоинспекция

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Сентябрь
Пьяный красноярец на самокате с женой влетел в машину и попал под уголовное дело
В Красноярске возбудили уголовное дело против мужчины, который влетел на арендованном электросамокате в машину и травмировал свою жену.
30 сентября, 08:30
Август
В ГАИ опровергли новые штрафы за езду по крайней левой полосе на Партизана Железняка
15 августа, 08:12
Красноярским водителям рассказали, как пережить жару за рулем
Госавтоинспекторы Красноярска поделились советами для водителей о том, как спасаться от жары за рулем.
15 августа, 01:24
Ночью в центре Красноярска массово эвакуировали припаркованные машины
14 августа, 06:34
Из-за постоянных воскресных пробок на въезде в Красноярск будет дежурить экипаж ДПС
11 августа, 05:01
Публикуем список самых опасных трасс в Красноярском крае в туман и дождь
В Госавтоинспекции Красноярского края рассказали о самых опасных участках трасс в условиях плохой видимости.
7 августа, 07:37
В Красноярском крае грузовик смял «Лэнд Крузер». Водитель внедорожника погиб
3 августа, 12:39
Июль
«Тойота» въехала в грузовик на трассе под Красноярском и загорелась. Есть погибший
Водитель Toyota въехал в грузовик в Емельяновском районе и погиб.
30 июля, 12:50
В крае подросток на мотоцикле гонял по селу и сбил двух девочек на электросамокате
В Канском районе 16-летний парень на мотоцикле сбил двух девочек на самокате.
17 июля, 06:24
Июнь
Пенсионер переехал 11-летнюю велосипедистку во дворе в Красноярске
26 июня, 02:34

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