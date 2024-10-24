Мэрия Дивногорска в третий раз попыталась продать «Волгу» с «красивыми» номерами

Мэрия Дивногорска в третий раз попыталась продать ГАЗ 3102 с «красивыми» номерами. Победители двух аукционов не приходили на подписание договора.