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Грабеж

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2024
У красноярки украли телефон на остановке. Похитителя догнал дорожный рабочий
В Красноярске дорожный рабочий вернул украденный телефон женщине — неизвестный выхватил у нее гаджет из рук.
19 августа, 01:44
СК возбудил уголовное дело из-за банды детей, которые нападали и грабили сверстников
4 марта, 13:05
Жительницу края похитили на улице. Прохожие не обратили внимания на её крики
14 февраля, 04:28
В Красноярске мужчина напал на женщину в подъезде. Его ищут по снимкам с камеры
В Ленинском районе Красноярска неизвестный мужчина ограбил 58-летнюю женщину. Сейчас его ищет полиция.
9 февраля, 06:24
В Солнечном двое мужчин приняли прохожего за наркомана и избили его
Двое жителей Емельяновского района в октябре прошлого года напали на прохожего в гаражах в микрорайоне Солнечный в Красноярске. Они приняли его за наркомана и забрали телефон.
22 января, 05:18
2023
В Красноярске парень раздел курьера «Самоката». Ему грозит 4 года колонии
В Красноярске 22-летний парень из Иркутска пойдет под суд за грабеж. Он забрал у курьера «Самоката» одежду, но заказы трогать не стал.
13 декабря 2023, 11:27
Красноярец ограбил участника СВО и забрал у него медаль «За отвагу»
21 октября 2023, 03:16
Красноярец спросил у школьника время и выхватил у него телефон
В Красноярске мужчина похитил телефон у десятилетнего мальчика. Полиция возбудила уголовное дело.
3 октября 2023, 12:07
В Красноярске парень забрал у курьера «Самоката» одежду, а заказы трогать не стал
В Красноярске полиция задержала подозреваемого в ограблении курьера.
28 сентября 2023, 06:41
В Красноярске задержали школьника, который нападал на женщин с газовым баллончиком
Полиция задержала 16-летнего красноярца, который ограбил трех женщин в Ленинском районе.
20 сентября 2023, 05:37
В Красноярском крае экс-бойцы ЧВК «Вагнер» напали на мужчину
Экс-бойцов ЧВК «Вагнер» подозревают в грабеже в Красноярском крае.
7 августа 2023, 10:01
Красноярец обокрал доверчивую девушку и пойдет под суд
В Красноярске будут судить парня, который украл у девушки сотовый телефон и деньги с карты.
24 июля 2023, 02:03
В Красноярском крае таксист избил пассажира и украл у него больше 40 тысяч рублей
В Назарово таксист избил пассажира и забрал у него 42 тысячи рублей. Его задержали.
18 июля 2023, 07:46

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