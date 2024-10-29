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Грузовой поезд

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Октябрь
В Красноярском крае поезд насмерть сбил парня в наушниках
В Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил 26-летнего парня. Молодой человек шел в наушниках.
29 октября, 06:56
Август
Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку в Красноярском крае. Она сидела на рельсах
10 августа, 07:41
Май
Под Красноярском с рельсов сошли пять грузовых вагонов. Поезда теперь задержатся
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино.
19 мая, 07:27
Апрель
Где сейчас находятся пассажиры поезда, который столкнулся с грузовыми вагонами
2 апреля, 03:24
Март
В Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку
В Красноярском крае на станции Уяр грузовой поезд насмерть сбил 73-летнюю женщину.
12 марта, 13:31
В Красноярском крае пьяного мужчину сбил грузовой поезд
В Красноярском крае пьяный 53-летний мужчина потерял равновесие и упал в колею между железнодорожными путями. Его насмерть переехал грузовой поезд.
4 марта, 13:02
Февраль
В Красноярском крае пьяный мужчина упал под грузовой поезд и погиб
Вечером 2 февраля на станции Заозерной в Красноярском крае грузовой поезд насмерть сбил 34-летнего мужчину.
3 февраля, 06:33

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