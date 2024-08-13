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Химия

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Август
Всё ещё не может говорить. Мальчик, которого мать напоила чистящим средством, до сих пор лежит в больнице
13 августа, 07:26
Июль
Мать рассказала, зачем напоила сына чистящим средством. На допросе она плакала
16 июля, 07:37
«Чтобы замолчал». В крае мать побила 11-летнего сына кочергой и заставила его выпить чистящее средство
16 июля, 05:29
Июнь
«Мне повезло»: школьница из Богучанского района сдала химию на 100 баллов
В этом году ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали 18 выпускников. Среди них — Елизавета Макарец, выпускница школы №4 Богучанского района.
6 июня, 06:18

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