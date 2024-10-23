prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Хостел

Выбрать дату
Октябрь
В Красноярске через суд закрыли находящийся в доме хостел
В Красноярске суд запретил работу хостела, который находился на цокольном этаже жилого дома. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.
23 октября, 05:04
Июнь
Полиция задержала в красноярском хостеле двоих мигрантов, объявленных в розыск
Полиция провела рейд в двух хостелах в Ленинском районе Красноярска. Сотрудники задержали двоих иностранцев, находящихся в федеральном розыске.
6 июня, 05:36
Февраль
В Красноярске нашли тайный хостел. Его требуют закрыть
В Свердловском районе Красноярска нашли тайный и незаконный хостел. Прокуратура требует его закрыть.
26 февраля, 02:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика