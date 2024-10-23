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Posted 23 октября, 05:04

Published 23 октября, 05:04

Modified 23 октября, 05:06

Updated 23 октября, 05:06

В Красноярске через суд закрыли находящийся в доме хостел

В Красноярске через суд закрыли находящийся в доме хостел

23 октября 2024, 05:04
Фото: Роспотребнадзор по Красноярскому краю/архив pr.mira.ru
В Красноярске суд запретил работу хостела, который находился на цокольном этаже жилого дома. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Жители Партизана Железняка, 2г не раз жаловались в ведомство на хостел «Уютно как дома». По закону, размещение гостиничных номеров в цоколе запрещено, потому что это нарушает требования санитарно-эпидемиологического законодательства и права людей.

Владельцу хостела ИП Терской Е.Е. объявили предостережение, но ситуация не изменилась. Тогда Роспотребнадзор пошел в суд.

Суд с доводами ведомства согласился и запретил предпринимательнице использовать помещение как хостел, а также передавать его другим людям для таких же целей. Женщина еще в суде заявила, что нарушения она устранила — хостел просто больше не работает.

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#Елисей Савлюк#Город#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Красноярский край#Роспотребнадзор#Нарушения#Гостиница#Жители#Хостел
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