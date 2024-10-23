В Красноярске через суд закрыли находящийся в доме хостел

Posted 23 октября, 05:04
Published 23 октября, 05:04
Modified 23 октября, 05:06
Updated 23 октября, 05:06
Жители Партизана Железняка, 2г не раз жаловались в ведомство на хостел «Уютно как дома». По закону, размещение гостиничных номеров в цоколе запрещено, потому что это нарушает требования санитарно-эпидемиологического законодательства и права людей.
Владельцу хостела ИП Терской Е.Е. объявили предостережение, но ситуация не изменилась. Тогда Роспотребнадзор пошел в суд.
Суд с доводами ведомства согласился и запретил предпринимательнице использовать помещение как хостел, а также передавать его другим людям для таких же целей. Женщина еще в суде заявила, что нарушения она устранила — хостел просто больше не работает.