prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Идринский район

Выбрать дату
2024
Виновной в гибели 20 человек компании «Сисим» отдали новое месторождение золота
26 октября, 08:35
В Красноярском крае из-за грозовых молний произошло два пожара
17 августа, 03:33
Мать-одиночка почти год не могла получить от приставов уплаченные алименты
В Красноярском крае мать-одиночка почти год не могла получить от судебных приставов алименты, которые заплатил отец ребенка.
29 июля, 05:07
В крае «недосчитались» 150 тысяч избирателей в списках на выборах. Куда они делись?
21 марта, 10:43
На юге Красноярского края люди не могут получить лекарства — аптек просто нет
1 марта, 08:08
В 16 поселениях на юге Красноярского края нет сотовой связи — власти их не подключают
22 января, 12:05
Деревни без связи в Красноярском крае предложили оснастить усилителями и роутерами
4 января, 07:14
2023
«Сутками не могут добраться до райцентра»: на юге края сократили автобусные рейсы
23 декабря 2023, 04:01
За этот год 19 жителей Красноярского края подцепили паразитов от животных
За шесть месяцев 2023 года 19 жителей Красноярского края заболели эхинококкозом. Чаще всего люди заражаются этим заболеванием через контакт с животными.
13 июля 2023, 02:16

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика