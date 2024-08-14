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Илья Сураев

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Август
Блогер рассказал, где в Красноярске попробовать трендовый bubble tea
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев рассказал, где в городе попробовать трендовый напиток bubble tea.
14 августа, 08:29
Красноярский блогер составил топ-13 заведений для ланча в центре Красноярска
9 августа, 08:29
Июль
Блогер рассказал о девяти «секретных» местах для фото и прогулок в Красноярске
24 июля, 08:12
Красноярский блогер составил маршрут для прогулки по Академгородку
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев составил маршрут для прогулки по Академгородку на пару часов.
10 июля, 09:01
Июнь
Куда слетать в небольшое путешествие из Красноярска
25 июня, 07:48
Май
Бассейны для собак. Как питомцы меняют жизнь красноярцев и почему власти отстают
28 мая, 12:01

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