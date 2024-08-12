prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Иностранцы

Выбрать дату
Август
«Безопасность наших людей важнее». Экс-мэр Еремин одобрил запрет мигрантам работать в такси и продавать алкоголь в крае
12 августа, 01:20
Мигрантам в Красноярском крае запретили таксовать и продавать алкоголь
9 августа, 04:37
Больше 120 мигрантов задержали со спецназом в теплицах под Красноярском
3 августа, 05:18
Июль
В крае сделали справочник для мигрантов с правилами поведения. Что там написали?
24 июля, 04:52
В МВД заявили, что «радушно» относятся к мигрантам в Красноярске
В полиции рассказали о ситуации с мигрантами в Красноярском крае. Глава краевого МВД Александр Речицкий заявил, что к ним относятся «радушно и толерантно».
18 июля, 06:40
Проплыли больше 1500 км по Енисею: на севере края задержали 10 мигрантов
12 июля, 08:10
Полиция устроила рейд на стройке. Четверых мигрантов выдворят из России
Сотрудники полиции устроили рейд на стройке в Минусинске. В отдел полиции доставили 10 иностранных граждан.
1 июля, 02:32
Июнь
В крае хотят уменьшить долю трудовых мигрантов. Где им не разрешат работать?
28 июня, 02:19
Четверых мигрантов осудили за нападение с молотками и убийство. В суде был переводчик
10 июня, 04:42
20 жителей Красноярского края лишились гражданства из-за тяжких преступлений
7 июня, 05:32
Полиция задержала в красноярском хостеле двоих мигрантов, объявленных в розыск
Полиция провела рейд в двух хостелах в Ленинском районе Красноярска. Сотрудники задержали двоих иностранцев, находящихся в федеральном розыске.
6 июня, 05:36
Полиция устроила рейд в кафе Норильска. 46 мигрантов отвезли в отдел, одного выдворят
3 июня, 03:13
Май
Красноярских мигрантов оштрафовали на 200 тысяч. Их искали по автобусам и домам
Красноярские полицейские выдали мигрантам штрафов почти на 200 тысяч. Людей искали в автобусах, авто, квартирах.
30 мая, 03:32
За неделю из России выдворили больше 20 красноярских мигрантов. А с начала года — 400
20 мая, 04:41
Полиция устроила рейд на хлебозаводе Красноярска. Троих мигрантов выдворят из страны
10 мая, 03:01
Полиция устроила рейд на птицефабрике края и массово задержала мигрантов
2 мая, 03:52
Апрель
Котюков высказался о ситуации с мигрантами в Красноярском крае. Что говорит?
24 апреля, 02:51
Троих мигрантов выдворят из России после рейда в клубе
22 апреля, 05:48
В Красноярске полиция отправила в военкомат ещё 10 бывших мигрантов
13 апреля, 08:56
Иностранец изнасиловал певицу из кафе. Его задержали спустя 17 лет
Иностранца, которого подозревают в изнасиловании певицы в Норильске 17 лет назад, задержали.
12 апреля, 02:57

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика