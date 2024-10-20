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Октябрь
Огромный завод по производству соков под Красноярском запустят только в 2027 году
20 октября, 04:51
Август
Инвестор пытается получить разрешение построить крематорий в Красноярске. Вот эскизы
13 августа, 05:55
Июнь
Магазины не работают с уярским мясокомбинатом, связанным с Егоровым. Почему?
«Уярский мясокомбинат», который связан с красноярским бизнесменом Владимиром Егоровым, перестал поставлять продукцию в магазины.
19 июня, 06:40
Апрель
Эксперт рассказал, куда лучше всего инвестировать деньги в 2024 году
Эксперт рассказал, как начать инвестировать и куда стоит вкладывать деньги в условиях повышенной инфляции.
17 апреля, 06:52
Журналистка решила, что крематорий не строят специально. Она спросила об этом мэра
12 апреля, 11:28

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