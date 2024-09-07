«Как из Освенцима» . Красноярцы возмущены истощенным состоянием лошадей на ипподроме «Мустанг»

Красноярцы возмущены и бьют тревогу из-за истощенного состояния лошадей, которые содержатся на ипподроме «Мустанг» в Емельяново.