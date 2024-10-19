Качество воды

Два бассейна в Красноярске наказали за грязную воду и пожарную безопасность

В Красноярске бассейны комплексов «Сокол» и World Class работали с нарушениями. Прокуратура выявила «множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности и законодательства о защите прав потребителей».