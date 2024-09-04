Турция, Казахстан и Абхазия: куда ездили отдыхать красноярцы этим летом

Красноярцы этим летом выбирали заграничные путешествия на 11% чаще, чем годом ранее, выяснили эксперты «Мегафона», проведя анализ данных абонентов в роуминге.