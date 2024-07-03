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Кофейня

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Июль
Популярная сеть кофеен из Красноярска откроет заведение в Сербии
В Сербии планируют открыть первый филиал кофеен Green House, основанной в Красноярске.
3 июля, 03:28
Май
В Красноярске собираются открыть школу бариста. Когда?
В Красноярске хотят открыть школу бариста. Это будет проект владельца сети кофеен Lunga Group.
10 мая, 06:20
В Красноярске открылись три необычные кофейни. Смотрим какие
В Красноярске недавно открылись три новые кофейни. Рассказываем, какие и где.
6 мая, 02:22
Апрель
Фуд-корт в «Планете» перенесут на второй этаж. Что еще изменится?
17 апреля, 06:12
Стало известно, какое заведение появится на месте закрывшегося Seabass&Sauvignon
В Красноярске на месте закрывшегося Seabass&Sauvignon откроется новое заведение от Bellini — это будет кофейня.
5 апреля, 01:58
Февраль
В Красноярске откроется кофейня от рестогруппы We Are. Обещают делать кофе за минуту
В Красноярске откроется Brooklyn coffee brewers — новая кофейня на Взлетке от ресторанной группы We Are.
27 февраля, 02:18
В Красноярске стало больше кофеен: где самые популярные и сколько стоит кофе?
В Красноярске выросло количество кофеен. Рассказываем, где красноярцам кофе нравится больше всего и сколько он стоит.
6 февраля, 01:47

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