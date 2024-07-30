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Комбайновый завод

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Июль
Егоров не смог вернуть земли комбайнового завода для застройки
30 июля, 08:05
Апрель
«Сибиряк» не смог вернуть земли комбайнового завода из-за отказа строить школы
25 апреля, 12:08
Январь
«Сибиряку» увеличили иски до 580 млн за застройку ЖК «Новоостровский» в Красноярске
27 января, 07:14
Декабрь 2023
«Сибиряк» хочет вернуть себе земли бывшего комбайнового завода в Красноярске
28 декабря 2023, 05:40

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