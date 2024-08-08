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Копыловский мост

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Август
«Ситуация на контроле». В мэрии назвали «ожидаемым» потрескавшийся новый асфальт на Копыловском мосту
8 августа, 10:13
«Это фиаско»: на Копыловском мосту на новом асфальте появились ямы и трещины
8 августа, 07:58
Июль
На Копыловском мосту образовалась яма на новом асфальте
В Красноярске на Копыловском мосту образовалась яма на новом асфальте. Его уложили несколько недель назад.
25 июля, 05:13
На Копыловском мосту закончили ремонт дороги, но не до конца
На Копыловском мосту завершили укладку асфальта, сообщили в управлении дорог. Работы начали еще в апреле.
8 июля, 02:58
На Копыловском мосту до сих пор ремонтируют дорогу
В Красноярске в понедельник, 1 июля, по-прежнему продолжается ремонт проезжей части на Копыловском мосту. Подрядчик обещал закончить работы до конца июня.
1 июля, 08:45
Апрель
Подробности массовой аварии на Копыловском мосту. Двое в больнице, на дорогах пробки
24 апреля, 06:17

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