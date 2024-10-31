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Короткое замыкание

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Октябрь
Короткое замыкание во фритюрнице стало причиной пожара в «Перцах»
31 октября, 09:07
Июль
В Красноярске возле «Первой Башни» заметили пожарные машины. Что случилось
23 июля, 05:43
Март
В красноярской школе перенесли каникулы из-за короткого замыкания в день выборов
18 марта, 05:32
В Красноярске загорелись «рога» у троллейбуса. В салоне находились пассажиры
В Красноярске на Свободном на ходу загорелся троллейбус с пассажирами.
16 марта, 11:00
Февраль
У здания краевого суда заметили большое количество пожарных машин. Что это было?
27 февраля, 12:25
Январь
В микрорайоне Энергетики из-за короткого замыкания загорелся магазин «Эльсити»
В ТЦ «Звездный», в микрорайоне Энергетики, загорелся павильон по продаже посуды, сообщают в краевом МЧС. Вероятно, горел магазин «Эльсити».
28 января, 06:50
Ноябрь 2023
В Красноярском крае в пожаре погибли три человека. Они отмечали день рождения
В Курагинском районе три человека погибли в пожаре. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание
8 ноября 2023, 02:51
На Маркса загорелся троллейбус. Водитель сам потушил его
В Красноярске на Карла Маркса недалеко от остановки «Луч» во время движения загорелся троллейбус.
5 ноября 2023, 07:04

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