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Лечение рака

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Август
«Я очень хотел жить». Красноярские врачи поставили диагноз и удалили опухоль 72-летнему мужчине за 48 часов
Красноярские врачи за двое суток диагностировали у 72-летнего пациента опухоль и провели операцию.
13 августа, 03:23
Апрель
В красноярском онкодиспансере переносят операции после аварии с потопом
В красноярском онкодиспансере из-за аварии на водопроводе переносят все обследования и запланированные операции.
1 апреля, 04:59
Февраль
Красноярские врачи рассказали, что нельзя делать при онкологии и почему
Врачи красноярского «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» рассказали о противопоказаниях при онкологии. Их важно соблюдать при лечении.
7 февраля, 02:27
Декабрь 2023
В России задерживаются поставки оборудования для лечения рака. А что в Красноярске?
В России онкологические клиники вовремя не получили поставки оборудования из США. «Проспект Мира» узнал, есть ли проблемы в Красноярске.
21 декабря 2023, 11:50
Октябрь 2023
Красноярский онколог назвал симптомы рака молочной железы
Красноярский онколог ответил на популярные вопросы о раке молочной железы
21 октября 2023, 00:00
Раскрыт еще один биологический секрет старения
12 октября 2023, 20:21

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