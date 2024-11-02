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Минино

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Ноябрь
В Красноярске «черные риелторы» похитили женщину и накачали наркотиками
2 ноября, 01:14
Июль
Стало известно, на каких улицах Красноярска отключат холодную воду в начале августа
30 июля, 03:19
В Красноярском крае за сутки утонули двое мужчин. Тело одного из них достали очевидцы
В Красноярском крае ещё два человека погибли во время купания.
7 июля, 02:21
Апрель
В Красноярском крае поезд сбил сразу двух человек
В Красноярском крае грузовой поезд сбил двоих пешеходов на железнодорожных путях недалеко от станции Минино. Мужчина погиб, а женщину госпитализировали.
18 апреля, 06:22
Декабрь 2023
Водитель высадил девочку из автобуса из-за неработающего терминала. Законно ли это?
Девочка ехала на автобусе из Красноярска в деревню Минино, но её высадили из-за неработающего терминала.
11 декабря 2023, 02:26

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