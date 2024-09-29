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Минспорт

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«Платинум Арене» всё-таки нужен ремонт. Пока не сделают, концертов не будет
29 сентября, 14:03
Август
Красноярец примет участие в Паралимпийских играх в Париже
Красноярский спортсмен Матвей Якушев поедет на Паралимпийские игры-2024 в Париж.
16 августа, 07:01
Ноябрь 2023
Требующего запретить концерт Арбениной депутата обвинили во лжи. Он отключил комменты
1 ноября 2023, 15:14
Октябрь 2023
Министр спорта заявил, что дефекты красноярской «Платинум Арены» неопасны
27 октября 2023, 08:39
52% жителей Красноярского края не занимаются спортом. Статистка минспорта
В Красноярском крае занимается спортом почти половина жителей. В министерстве спорта сообщили, что это 48% от всего числа жителей.
25 октября 2023, 01:28
Арбитраж перенес рассмотрение иска о возврате «Платинум Арены» обратно дарителю
Арбитражный суд Красноярска завершил предварительное рассмотрение иска о передаче «Платинум Арены» из краевой собственности в собственность компании-дарителя. Следующее заседание состоится 15 декабря.
23 октября 2023, 12:22
В «Платинум Арене» нашли дефекты, но там проходят тренировки и матчи. Почему?
2 октября 2023, 09:22

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