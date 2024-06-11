prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Мобилизованный

Выбрать дату
Июнь
Сотрудник, уволенный за угрозы матери мобилизованного, отсудил у банка 2 миллиона
11 июня, 01:45
Апрель
Не спасла бронь, не сделали операцию: омбудсмен рассказал о проблемах мобилизованных
8 апреля, 10:52
Январь
Baza: сотрудник Совкомбанка угрожал женщине из-за долгов ее мобилизованного сына
12 января, 12:26
Ноябрь 2023
Это другое!. Почему митинг против бессрочной мобилизации нельзя, а за народное единство можно?
13 ноября 2023, 07:51
Больной мобилизованный рассказал, что его год держат в части и не отпускают домой
2 ноября 2023, 09:14

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика