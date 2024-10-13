prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Молокова

Выбрать дату
2024
В Красноярске на Взлётке вспыхнула шашлычная. Всё здание в дыму
В Красноярске загорелось кафе у пересечения улиц Авиаторов и Молокова.
13 октября, 04:43
Около стройплощадки метро на Молокова на неделю ограничат движение
В Красноярске на неделю ограничат движение по объездной дороге на улице Молокова — около строительной площадки метро.
25 сентября, 08:48
На Взлетке фирма депутата построит две многоэтажки бизнес-класса
8 июля, 01:26
В Красноярске ресторан New York продают за 17 миллионов рублей
В Красноярске выставили на продажу ресторан New York в ТЦ «Оптима» на Молокова.
28 июня, 02:55
В Красноярске на месяц изменят схему движения на перекрестке Авиаторов и Молокова
В Красноярске с 1 июля изменится схема движения на перекрестке Авиаторов и Молокова.
26 июня, 01:35
«Посмотрел как-то не так». После драки у бара на Молокова возбудят дело. Мужчину били семеро человек
3 июня, 05:06
Возле бара на Молокова произошла массовая драка. Одного парня увезли в больницу
1 июня, 02:21
Красноярск утонул в грязных лужах. Люди ходят в мокрых ботинках и злятся
20 марта, 07:55
Автомобиль с детьми загорелся в Красноярске. Их достали прохожие
21 февраля, 12:01
«Новый год прошел, а олени остались»: Красноярск утром встал в 8-балльные пробки
15 января, 01:30
2023
Красноярцам показали, как устанавливают сваи будущего котлована метро на Молокова
20 июля 2023, 01:31
Когда Маркса перекроют для строительства метро
9 июня 2023, 09:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика