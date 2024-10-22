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Мотоциклист

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Октябрь
«Переломы и отрыв конечностей»: хирург назвал топ травм у красноярских мотоциклистов
Хирург краевой больницы Василий Гришин рассказал о самых частых травмах, с которыми в больницу попадали мотоциклисты.
22 октября, 12:52
Август
17-летний парень решил прокатить младшего брата на мотоцикле. Мальчик погиб
В Каратузском районе 17-летний парень решил прокатить младшего брата на мотоцикле. 8-летний мальчик погиб.
1 августа, 02:26
Июль
15-летний подросток взял байк у друга и влетел в иномарку на трассе под Красноярском
15-летний мотоциклист попал в ДТП на трассе в районе Дивногорска. Подросток взял питбайк у своего друга.
27 июля, 04:41
В крае подросток на мотоцикле гонял по селу и сбил двух девочек на электросамокате
В Канском районе 16-летний парень на мотоцикле сбил двух девочек на самокате.
17 июля, 06:24
Апрель
В Красноярске на Октябрьском мосту на скорости разбился мотоциклист
28 апреля, 09:20

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