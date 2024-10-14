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Мухоморы

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2024
22-летняя красноярка отравилась мухомором. Она использовала его вместо снотворного
В Красноярске молодая девушка отравилась мухомором. Ее госпитализировали в больницу.
14 октября, 05:34
30-летний красноярец отравился мухоморами. Он часто ел их для «одурманивания»
В Красноярске 30-летний житель отравился мухоморами. Он попал в больницу.
21 августа, 01:57
2023
Пять жителей Красноярского края решили съесть мухоморы и отравились
В Красноярском крае за полгода пять жителей отравились мухоморами. Пострадавшим от 17 до 37 лет.
6 июля 2023, 03:00

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