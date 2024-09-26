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Муниципальное предприятие

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Перерыва не будет: в Красноярске продолжит работать автобусный маршрут №6
26 сентября, 01:12
Август
«Камни летят во все стороны». В Красноярске коммунальщики повредили припаркованные автомобили во время покоса травы
15 августа, 09:11
В Красноярске еще одно муниципальное предприятие поймали на монополии
8 августа, 12:42
Июль
«Видимо, все можно»: водитель администрации неправильно припарковался у мэрии
Водитель машины муниципального предприятия нарушил правила парковки возле здания администрации Красноярска.
2 июля, 10:30

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