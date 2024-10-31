prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Музей

Выбрать дату
2024
В Красноярске с «Музейной ночи» можно будет уехать на бесплатных автобусах
В Красноярске посетители «Музейной ночи» смогут уехать домой на бесплатных автобусах.
31 октября, 10:12
Куда сходить на ночь искусств в Красноярске? Вот программы
30 октября, 10:42
В Красноярске пройдет Музейная ночь. Когда и что там будет?
В Красноярске пройдет фестиваль «Музейная ночь». Рассказываем, что ждет посетителей.
24 октября, 08:04
Окнам красноярского краеведческого музея вернут исторический вид
В красноярском краеведческом музей планируют провести реконструкцию — сначала там отремонтируют окна за почти 115 миллионов рублей.
24 сентября, 10:26
В центре Красноярка дом купца Гадалова отреставрируют под музей
В Красноярске планируют отреставрировать исторический особняк на улице Парижской Коммуны, 22/проспекте Мира, 31 и приспособить его под нужды музея.
24 сентября, 01:47
Машина слетела с эвакуатора на проспекте Мира и въехала в здание. Там шла девушка
20 сентября, 04:39
В Овсянке пропал библиотечный кот Борис
Кот Борис ушел из библиотеки-музея имени В. П. Астафьева 12 мая и так и не вернулся. Предполагают, что кота могли забрать гости Овсянки.
18 мая, 05:37
Куда сходить на ночь музеев в Красноярске? Вот программы
14 мая, 03:12
В красноярском музее выставили череп тираннозавра. Посмотрите, какой большой!
10 мая, 05:32
Мэрия хочет реконструировать «Мемориал Победы» за четверть миллиарда
В Красноярске запланировали масштабную реконструкцию музейного комплекса «Мемориал Победы». Мэрия объявила закупку стоимостью 251 миллион рублей.
16 февраля, 07:50
2023
Тунгусский метеорит и кража картины — куда сходить на «Ночь искусств» в Красноярске?
3 ноября 2023, 07:09
Пенсионерка собрала музей истории Николаевки. Там больше 1,5 тысячи экспонатов
Красноярка Галина Козлова оборудовала в частном доме музей истории Николаевки с 1 550 экспонатами. Некоторые вещи хозяйка музея покупает на свою пенсию.
13 июля 2023, 05:17
Дмитрий Маликов сходил в красноярский музей на выставку Сурикова
Российский певец Дмитрий Маликов побывал в красноярском музее «Площадь Мира». Сейчас там проходит выставка работ Василия Сурикова, посвященная 175-летию художника.
5 июля 2023, 03:03
В Красноярске открылся музей детства СССР
В Красноярске заработал частный музей детства СССР. В нем собраны игрушки и различные предметы советского периода.
29 мая 2023, 12:38

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика