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Мышь

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7 октября
В Красноярске в «Батоне» заметили мышь у прилавков
В Красноярске покупатель заметил мышь в дискаунтере «Батон». Грызун бегал между прилавками.
7 октября, 04:26

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