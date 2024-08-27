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Новоселовский район

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Август
На Красноярском водохранилище сделают туристическую зону с пляжем и зоной для пикника
В Новоселовском районе на побережье Красноярского водохранилища оборудуют туристско-рекреационный комплекс. Он будет называться «Центр Енисея».
27 августа, 01:47
Июль
Поселок в Красноярском крае смыло после ливня. Жилье почти сотни жителей затопило
11 июля, 02:49
Январь
Грузовик вылетел на встречку и снес «Лексус». Водитель погибла, ребенок в больнице
8 января, 12:07
Октябрь 2023
В Красноярском крае в страшном ДТП погибли пять человек
В Новоселовском районе в аварии погибли пять человек. Ещё два пострадали.
22 октября 2023, 03:22

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