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Posted 27 августа, 01:47

Published 27 августа, 01:47

Modified 27 августа, 08:40

Updated 27 августа, 08:40

На Красноярском водохранилище за 28 миллионов обустроят пляж и зону для пикника

На Красноярском водохранилище сделают туристическую зону с пляжем и зоной для пикника

27 августа 2024, 01:47
Фото: 1MI

На Красноярском водохранилище за 28 миллионов обустроят пляж и зону для пикника

В Новоселовском районе на побережье Красноярского водохранилища оборудуют туристско-рекреационный комплекс. Он будет называться «Центр Енисея».

Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Комплекс «Центр Енисея» появится в селе Новоселово.

Фото: Кадастровая карта

Судя по документам, на территории комплекса появятся пикниковая зона с мангалами и уличной мебелью; сервисная зона с раздевалками, пунктами проката, контейнерной площадкой для мусора и туалетом; зона отдыха с шезлонгами и пляжем. Также там оборудуют волейбольную площадку и установят спасательную вышку.

Начальная цена контракта — 28 миллионов 650 тысяч рублей.

Все работы подрядчик должен завершить до 9 декабря 2024 года. Заявки для участия в аукционе можно подать до 4 сентября.

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