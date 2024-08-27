На Красноярском водохранилище сделают туристическую зону с пляжем и зоной для пикника

Судя по документам, на территории комплекса появятся пикниковая зона с мангалами и уличной мебелью; сервисная зона с раздевалками, пунктами проката, контейнерной площадкой для мусора и туалетом; зона отдыха с шезлонгами и пляжем. Также там оборудуют волейбольную площадку и установят спасательную вышку.