На Красноярском водохранилище сделают туристическую зону с пляжем и зоной для пикника

Posted 27 августа, 01:47
Published 27 августа, 01:47
Modified 27 августа, 08:40
Updated 27 августа, 08:40
Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Комплекс «Центр Енисея» появится в селе Новоселово.
Судя по документам, на территории комплекса появятся пикниковая зона с мангалами и уличной мебелью; сервисная зона с раздевалками, пунктами проката, контейнерной площадкой для мусора и туалетом; зона отдыха с шезлонгами и пляжем. Также там оборудуют волейбольную площадку и установят спасательную вышку.
Начальная цена контракта — 28 миллионов 650 тысяч рублей.
Все работы подрядчик должен завершить до 9 декабря 2024 года. Заявки для участия в аукционе можно подать до 4 сентября.