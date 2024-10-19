Обмен валюты

Красноярец хотел обменять валюту и отдал мошенникам почти 3 миллиона рублей

59-летний машинист из Красноярска отдал мошенникам 2,9 миллиона рублей. Все началось с того, что он хотел обменять валюту, рассказали в краевой прокуратуре.