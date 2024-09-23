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Обыски

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В управлении капитального строительства Красноярска прошли обыски? Что известно
23 сентября, 07:07
В СК рассказали, с чем связаны обыски в департаменте горхозяйства мэрии
В СК рассказали, с чем связаны обыски в департаменте горхозяйства администрации Красноярска. Против замруководителя департамента возбудили дело о взятках.
27 июня, 07:33
В департаменте горхозяйства мэрии Красноярска проходят обыски
В департаменте горхозяйства администрации Красноярска проходят обыски.
27 июня, 07:21
2023
У «Арбана» требуют вернуть участок под элитный ЖК. Говорят, его продали за «копейки»
13 декабря 2023, 10:35
В прокуратуре показали, как проходили обыски у бывшего вице-мэра Красноярска
8 декабря 2023, 11:28
Рассказываем, что известно об обысках в офисе СГК. Они могут быть связаны с Глисковым
1 декабря 2023, 08:05
В офис СГК в Красноярске пришли с обысками
1 декабря 2023, 06:51
В МВД показали, как прошли обыски в офисах и арендованном коттедже Гольдмана
24 ноября 2023, 08:33
В Красноярском крае задержали полковника ГУФСИН после жалобы предпринимателя
В Ачинске сотрудники ФСБ задержали начальника исправительного центра № 1 ГУФСИН полковника Сергея Жикулина.
5 августа 2023, 04:28

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