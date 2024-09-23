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Posted 23 сентября, 07:07

Published 23 сентября, 07:07

Modified 23 сентября, 08:07

Updated 23 сентября, 08:07

Появилась информация об обысках и изъятии документов в УКС Красноярска

В управлении капитального строительства Красноярска прошли обыски? Что известно

23 сентября 2024, 07:07
Фото: Дарья Берзан. 2gis

Появилась информация об обысках и изъятии документов в УКС Красноярска

В телеграм-канале «Сибирский гамбит» появилась информация о том, что силовики якобы провели обыски в управление капитального строительства (УКС) администрации Красноярска и изъяли «большое количество документов».
«Правоохранительные органы продолжает изучать деятельность подразделений администрации города. В УКСе в ходе обысков изъяли большое количество документов, которые в ближайшее время станут доказательной базой в ходе расследования уголовного дела».

По данным канала, в «различных материалах» фигурируют главы Советского и Кировского районов Красноярска.

В департаменте градостроительства заявили «Проспекту Мира», что «никаких обысков не было». В полиции, СК, ФСБ сообщили «ПМ», что не проводили обыски. В прокуратуре заявили, что «пока оставили тему без комментариев».

  • «Сибирский гамбит» и ранее заявлял об обысках в УКС. Месяц назад, в августе, канал утверждал, что против руководителя УКС Максима Несанова завели уголовное дело за то, что он якобы подписал разрешение на техническое открытие дороги на Пашенном. Однако в силовых ведомствах и мэрии заявляли, что не имеют информации об этом.
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#Владислав Савончик#Расследование#Красноярск#Обыски#Силовики#Управление капитального строительства
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