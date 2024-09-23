В управлении капитального строительства Красноярска прошли обыски? Что известно

Posted 23 сентября, 07:07
Published 23 сентября, 07:07
Modified 23 сентября, 08:07
Updated 23 сентября, 08:07
«Правоохранительные органы продолжает изучать деятельность подразделений администрации города. В УКСе в ходе обысков изъяли большое количество документов, которые в ближайшее время станут доказательной базой в ходе расследования уголовного дела».
По данным канала, в «различных материалах» фигурируют главы Советского и Кировского районов Красноярска.
В департаменте градостроительства заявили «Проспекту Мира», что «никаких обысков не было». В полиции, СК, ФСБ сообщили «ПМ», что не проводили обыски. В прокуратуре заявили, что «пока оставили тему без комментариев».