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Posted 10 сентября, 01:58

Published 10 сентября, 01:58

Modified 10 сентября, 05:05

Updated 10 сентября, 05:05

В Красноярске нашли еще одно нарушение при строительстве развязки из Пашенного

В Красноярске нашли еще одно нарушение при строительстве развязки из Пашенного

10 сентября 2024, 01:58
Фото: t.me/gradvestnik
В Красноярске транспортная прокуратура обнаружила еще одно нарушение при строительстве транспортной развязки из Пашенного в Тихие Зори.

В сентябре 2024 года стройнадзор заявил, что застройщик и генподрядчик без разрешения ввели транспортную развязку из Пашенного в Тихие Зори.

За «техническое открытие» развязки ведомство планирует привлечь к ответственности «Управление капитального строительства» (УКС).

По данным прокуратуры, в июле этого года при строительстве транспортной развязки в микрорайоне Тихие Зори подрядчик самостоятельно демонтировал часть ж/д путей необщего пользования и уложил асфальт, по которому ездят автомобили.

Однако железнодорожный переезд через пути никто не обустроил. После вмешательства прокуратуры железнодорожный переезд все-таки обустроили.

Более того, до конца текущего года на переезде установят средства сигнализации почти на 22 миллиона рублей.

Развязку открыли утром первого августа — городские власти уточнили, что пока это «технический проезд». На развязке не было тротуаров и освещения. 31 августа там уложили финишный слой асфальта.

До этого движение по развязке обещали открыть 31 июля. Такой срок в апреле 2024 года называл мэр Логинов — о том, что проезд к этому времени будет техническим, тогда не сообщалось.

Изначально дорогу планировали построить еще к октябрю 2023 года, но сроки сдвинули из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Пашенный#Развязка#Тихие зори#Транспортная прокуратура#Нарушение
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