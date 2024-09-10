В Красноярске нашли еще одно нарушение при строительстве развязки из Пашенного

Posted 10 сентября, 01:58
Published 10 сентября, 01:58
Modified 10 сентября, 05:05
Updated 10 сентября, 05:05
В сентябре 2024 года стройнадзор заявил, что застройщик и генподрядчик без разрешения ввели транспортную развязку из Пашенного в Тихие Зори.
За «техническое открытие» развязки ведомство планирует привлечь к ответственности «Управление капитального строительства» (УКС).
По данным прокуратуры, в июле этого года при строительстве транспортной развязки в микрорайоне Тихие Зори подрядчик самостоятельно демонтировал часть ж/д путей необщего пользования и уложил асфальт, по которому ездят автомобили.
Однако железнодорожный переезд через пути никто не обустроил. После вмешательства прокуратуры железнодорожный переезд все-таки обустроили.
Более того, до конца текущего года на переезде установят средства сигнализации почти на 22 миллиона рублей.
Развязку открыли утром первого августа — городские власти уточнили, что пока это «технический проезд». На развязке не было тротуаров и освещения. 31 августа там уложили финишный слой асфальта.
До этого движение по развязке обещали открыть 31 июля. Такой срок в апреле 2024 года называл мэр Логинов — о том, что проезд к этому времени будет техническим, тогда не сообщалось.
Изначально дорогу планировали построить еще к октябрю 2023 года, но сроки сдвинули из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП.